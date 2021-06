Balade à vélo au bord de l’eau avec les Archives de la MEL château de robersart, 12 juin 2021-12 juin 2021, Wambrechies.

du samedi 12 juin au samedi 19 juin à château de robersart

Les samedis 12 et 19 juin 2021 à 15h, les Archives de la MEL vous emmènent à la découverte des berges de la Deûle et de la Marque ! À partir de documents d’archives, une visite guidée à vélo vous invite à découvrir ce patrimoine naturel et historique entre Wambrechies et Marquette-lez-Lille, entre abbaye, friches industrielles en réhabilitation, écluse et station d’épuration. Ce patrimoine riche, disparu ou encore existant, vous livrera tous ses secrets ! Pour plus d’information, rendez-vous sur [[https://archives.lillemetropole.fr/n/actualites/n:274](https://archives.lillemetropole.fr/n/actualites/n:274)](https://archives.lillemetropole.fr/n/actualites/n:274) _Informations pratiques_ – Dates : samedis 12 et 19 juin – Durée : 2 h – Départ à 15 h (Parking du château de – – Robersart à Wambrechies, prévoyez votre goûter !) – Pour tout public (pas de limite d’âge) – Réservations obligatoires au 03 20 21 21 28 ou par mail à [[archives@lillemetropole.fr](mailto:archives@lillemetropole.fr)](mailto:archives@lillemetropole.fr) – Masque obligatoire et respect des distanciations sociales

château de robersart 13 Avenue de Robersart, 59118 Wambrechies Wambrechies Nord



