Maison de l’Environnement du Val de Bièvre, le dimanche 27 juin à 10:00

Pour notre grande balade annuelle, nous vous proposons d’aller parcourir les bois de Meudon et de Clamart. Il y aura quelques côtes à l’aller mais on les abordera tranquillement en faisant des petites pauses…. et ça descendra au retour. Possibilité de raccourcir en prenant le RER sur le trajet de retour. Pique-nique dans les bois. Pensez à apporter suffisamment d’eau, un chapeau et aussi de la crème solaire ! Une quarantaine de kilomètres à allure tranquille.* Accessible aux enfants qui pédalent avec leurs parents. Proposée par MDB Val de Bièvre à vélo Maison de l’Environnement du Val de Bièvre 66 rue du général leclerc Arcueil Arcueil Val-de-Marne

