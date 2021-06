Balade à vélo Ainay-le-Vieil, 18 juin 2021-18 juin 2021, Ainay-le-Vieil.

Balade à vélo 2021-06-18 09:30:00 – 2021-06-18 15:30:00

Ainay-le-Vieil 18200 Ainay-le-Vieil

Balade à vélo longeant la vélo-route : du Pont canal de la Tranchasse (Canal de Berry) à La double écluse de la Queugne Epineuil Le Fleuriel, organisé par l’association Parole Partage et Poésie Avec Michel Auvent poète conteur « Le jardinier du bonheur ».

Départ 9h30 à la tranchasse Pont canal de la Tranchasse, arrivée vers12h au site de la double écluse de la Queugne. Pique-nique. Possibilité sur place boissons et encas avec l’association Toursime&loisirs Epineuillois Lauréana Carreau.

Prix 5€ par personne.30km allez et retour. groupe maximun 25 personnes

réservation 06.83.46.16.01

michel.auvent@orange.fr +33 6 83 46 16 01

cdcbgs