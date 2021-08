Creil Creil Creil, Oise Balade à vélo – Agglo de Creil Creil Creil Catégories d’évènement: Creil

Oise

Balade à vélo – Agglo de Creil Creil, 25 août 2021, Creil. Balade à vélo – Agglo de Creil 2021-08-25 14:30:00 – 2021-08-25 17:30:00

Creil Oise Une balade à vélo au départ de l’agglomération de Creil Sud Oise pour visiter les alentours.

Prévoir un vélo de ville, tout terrain ou tout chemin en bon état de fonctionnement et correctement gonflé, une boisson et un encas. Casque obligatoire pour les moins de 12 ans qui doivent être accompagnés d’un majeur. Attention, en raison de la crise sanitaire, le nombre de participants est limité à 15 personnes, inscrivez vous ! Possibilité de louer un Vélo à Assistance Electrique

Profitez de la balade pour tester le vélo AXO à assistance électrique au tarif de

20€ pour la balade (caution de 900€ par chèque non encaissé, se munir d’une attestation d’assurance responsabilité civile).

Rendez vous à 14h (ou le matin) pour la partie administrative.

Offre limitée à 10 vélos

info@au5v.fr +33 3 44 60 11 63 https://www.au5v.fr/

Détails Catégories d’évènement: Creil, Oise Autres Lieu Creil Adresse Ville Creil lieuville 49.26356#2.46936