Reims

BALADE A VELO ACCOMPAGNEE Porte de Mars, 10 juin 2021-10 juin 2021, Reims. BALADE A VELO ACCOMPAGNEE

le jeudi 10 juin à Porte de Mars

par l’association Vel’Oxygène ATTENTION : LA PRESENCE D’UNE PERSONNE MAJEURE EST OBLIGATOIRE POUR LES PARTICIPANTS DE MOINS DE 13 ANS **Sans inscription**

Gratuit

Deux balades en sécurité sur deux circuits Porte de Mars Place de la République 51100 reims Reims Quartier Centre Ville Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-10T16:00:00 2021-06-10T17:00:00;2021-06-10T17:00:00 2021-06-10T18:00:00;2021-06-10T18:00:00 2021-06-10T19:00:00

