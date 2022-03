Balade à vélo accompagnée Le nord du giennois, 14 août 2022, Gien.

Cet été, évadez-vous le temps d’une journée, à vélo, et laissez-vous guider par Philomène Le Lay et notre équipe entre visites de villages bucoliques, randonnées vélo en nature préservée et découverte de producteurs passionnés… Dimanche 14 août à 8h30 Départ et arrivée à l’Office de Tourisme sur inscription Comprend la balade accompagnée par un guide, les visites et une pause déjeuner chez un producteur

Balade à vélo accompagnée sur une journée à la découverte du Giennois entre étangs et forets

Le nord du giennois Centre Anne de Beaujeu, Place Jean Jaures, Gien Gien



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-14T08:30:00 2022-08-14T18:00:00