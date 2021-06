Talant Salle Alix de Vergy Côte-d'Or, Talant Balade à Talant Salle Alix de Vergy Talant Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Talant

Balade à Talant Salle Alix de Vergy, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Talant. Balade à Talant

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Salle Alix de Vergy

Situé à l’ouest de Dijon, l’éperon rocheux sur lequel s’étend la commune de Talant offre un magnifique panorama. Nous vous invitons à revenir aux origines médiévales de la ville. C’est sur ce territoire fréquenté par les fées jusqu’au XIIe siècle que le Duc de Bourgogne Eudes III entreprit de construire sa forteresse. Ce territoire au riche patrimoine historique et naturel est à découvrir en famille au cours d’une promenade à votre rythme.

Gratuit | Se munir de son smartphone et se présenter à l’accueil de la salle Alix de Vergy

Découvrez l’histoire de Talant et la beauté naturelle de son site Salle Alix de Vergy 27 rue Notre-Dame 21240 Talant Talant Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Talant Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Alix de Vergy Adresse 27 rue Notre-Dame 21240 Talant Ville Talant lieuville Salle Alix de Vergy Talant