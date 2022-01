Balade à Saint-Léon : « Nature, paysages et patrimoine » Saint-Léon Saint-Léon Catégories d’évènement: Gironde

2022-01-30 15:00:00 – 2022-01-30 17:30:00

Balade « Nature, paysages et patrimoine » de Saint-Léon le dimanche 30 janvier à 15h depuis la mairie de Saint-Léon. Découvrez à Saint-Léon les paysages typiques de l'entre-deux-mers (prairie, forêt, coteaux calcaire, zones humides…), la biodiversité qui les composent, et le petit patrimoine trace des usages passés de l'environnement. La balade sera adaptée aux consignes sanitaires en vigueur.
+33 5 56 30 64 32
Terre et Océan

dernière mise à jour : 2022-01-24

