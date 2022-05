Balade à Rue, autour du marais de Larronville Le marais de larronville Rue Catégories d’évènement: Rue

Situé sur un ancien cordon littoral, le marais de Larronville présente un intérêt faunistique lié à la présence de zones humides. Joyaux floristique de douze hectares, ce marais est protégé depuis 2011 par classement préfectoral pour la qualité de son biotope. Venez découvrir son histoire et ses richesses.

Au départ du bureau d’information touristique, promenade commentée sur inscription (places limitées) – gratuit – bottes conseillées

Partez à pied, autour d’un marais de 12 hectares où cohabitent milieux aquatiques et buttes sèches… lieux propices au développement d’espèces protégées. Le marais de larronville Larronville, Rue, Somme, Hauts-de-France Rue Somme

