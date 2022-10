Balade à remonter le temps sur le sentier géologique Sentheim, 6 novembre 2022, Sentheim.

Site classé trois étoiles, d’intérêt international, à l’Inventaire National du Patrimoine Géologique

Thèmes : avec ces 12 arrêts, le sentier géologique de Sentheim permet de raconter 350 millions d’années d’histoire de notre région.

Une remontée dans le temps unique en Alsace.

Le plus : nous visiterons la grotte du Wolfloch et le musée de la géologie !

Pour aller plus loin avec le thème : petit champ de fracture, histoire du fossé rhénan, failles, ressources du sous-sol.

Roches rencontrées : schistes, marnes, grès, calcaires, conglomérats, roches volcaniques, granites.

Lieu : Sentheim/Lauw (Vallée de la Doller), Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.

Niveau : Tout public, marche sur piste et sentier, boucle de 6 km.

Lieu du rendez-vous : 14h Musée de la Maison de la Terre à Sentheim

Durée : 4h00 environ (visite du musée comprise)

Tarifs : 10 €/adulte – 4€/enfant entre 7 et 12 ans

Prévoir un petit en-cas, de l’eau et des chaussures adéquates pour une balade sur sentier et piste.

Sur réservation : 06 47 29 16 20

+33 6 47 29 16 20

Sentheim

