Sens Sens Sens, Yonne Balade à poney Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Balade à poney Sens, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Sens. Balade à poney 2021-07-09 – 2021-07-09 Place de la République Centre-ville

Sens Yonne EUR Les écuries de Salcy proposent des balades à poney pour les enfants, au centre-ville de Sens tous les vendredis durant les vacances d’été.

Activité proposée dans le respect des mesures sanitaires. +33 3 86 95 67 00 Les écuries de Salcy proposent des balades à poney pour les enfants, au centre-ville de Sens tous les vendredis durant les vacances d’été.

Activité proposée dans le respect des mesures sanitaires. dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Étiquettes évènement : Autres Lieu Sens Adresse Place de la République Centre-ville Ville Sens lieuville 48.19795#3.28367