BALADE A PONEY Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges

BALADE A PONEY Remiremont, 1 juin 2022, Remiremont. BALADE A PONEY Remiremont

2022-06-01 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-28

Remiremont Vosges Remiremont Et si vous profitiez du beau temps pour faire une balade à poney ? La ferme équestre de la grange Puton vous propose de découvrir nos jolies forêts romarimontaines au cours d’une sortie qui ravira petits et grands. Limité à 20 places, inscriptions au 03.29.62.23.70 Remiremont

dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Catégories d’évènement: Remiremont, Vosges Autres Lieu Remiremont Adresse Ville Remiremont lieuville Remiremont Departement Vosges

Remiremont Remiremont Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remiremont/

BALADE A PONEY Remiremont 2022-06-01 was last modified: by BALADE A PONEY Remiremont Remiremont 1 juin 2022 Remiremont Vosges

Remiremont Vosges