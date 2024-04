Balade à poney Ploemel, vendredi 3 mai 2024.

Séance de 1h15, pour les enfants de 18 mois à 8 ans, possibilité pour les plus grands avec des grands poneys ou cheval (le préciser lors de la réservation).

Par groupe de 2 enfants maximums (si plus de deux enfants par famille, merci de nous contacter).

Les enfants vont s’occuper de leur monture avant la balade (brossage, seller) puis nous partirons pour 35 à 40 min de balade, puis nous finirons par desceller, brosser, récompenser et chouchouter leurs poneys.

Cette prestation n’ai pas juste une balade à poney mais bien une séance complète de médiation animale avec un temps avant et après avec le poney pour montrer aux enfants qu’un poney est un être vivant et nécessite de le respecter et d’en prendre soin. .

Début : 2024-05-03 14:30:00

fin : 2024-05-03 15:45:00

Kerbrézel

Ploemel 56400 Morbihan Bretagne marianimaux@outlook.fr

