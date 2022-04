Balade à poney Montregard Montregard Catégories d’évènement: Haute-Loire

Montregard Haute-Loire de 10h à 12h et de 14h à 16h au centre équestre de Vovady, balade à poney de 30 minutes . 5€ – enfant de 3 à 10 ans accompagné d’un adulte- réservation obligatoire à l’office de tourisme au 04.71.59.95.73 Le Marain Ferme de Vovady Montregard

