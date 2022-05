Balade à poney Eygurande-et-Gardedeuil, 26 juillet 2022, Eygurande-et-Gardedeuil.

Balade à poney Route de l’Ecuyer Old Ranch Eygurande-et-Gardedeuil

2022-07-26 – 2022-07-26 Route de l’Ecuyer Old Ranch

Eygurande-et-Gardedeuil Dordogne Eygurande-et-Gardedeuil

Eté actif à la découverte du poney, comment s’en occuper, se promener dans la forêt de la Double (balade en main), encadrement par un professionnel diplômé. Ouvert aux enfants de 2 à 10 ans accompagnés d’un adulte. 8 €. Chaussures fermées et cheveux attachés. Sur réservation. Old Ranch 10h-11h et 11h-12h

Office de Tourisme du Pays Montponnais 05 53 82 23 77

OT Montpon Old Ranch

Route de l’Ecuyer Old Ranch Eygurande-et-Gardedeuil

