EARL d’Allemagne, le samedi 18 juin à 10:00

Venez découvrir la Ferme Pilote ASEL, en collaboration avec l’EARL d’Allemagne, basée à Laon. Une journée pour découvrir l’agriculture autrement ! Au programme : * Marché gourmand par des producteurs locaux : Lentille, fraise, vin, confiture, miel, jus de pomme… * Exposition de matériel agricole ancien et nouveau * Balade à poney dans les cultures * Visite des essais * Tombola

Accès libre

2022-06-18T10:00:00 2022-06-18T18:00:00

