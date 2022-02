Balade à poney au centre équestre Attrape-rêve Dammarie-en-Puisaye Dammarie-en-puisaye Catégorie d’évènement: Dammarie-en-puisaye

Balade à poney au centre équestre Attrape-rêve Dammarie-en-Puisaye, 14 février 2022, Dammarie-en-puisaye. Balade à poney au centre équestre Attrape-rêve

du lundi 14 février au vendredi 18 février à Dammarie-en-Puisaye

Le centre équestre accueille les enfants pour des promenade à poney, sur réservation au 06 80 99 79 47.

Voir http://www.attrape-reve-cheval.fr/activit%C3%A9s/balades-et-randonn%C3%A9es/

Pendant les vacances le Centre équestre Attrape-rêve propose des promenades à poney pour les enfants. Dammarie-en-Puisaye 3 Rue de la Mairie, Dammarie-en-puisaye Dammarie-en-puisaye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-14T13:00:00 2022-02-14T16:00:00;2022-02-15T13:00:00 2022-02-15T16:00:00;2022-02-16T08:00:00 2022-02-16T11:00:00;2022-02-17T08:00:00 2022-02-17T11:00:00;2022-02-18T08:00:00 2022-02-18T11:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Dammarie-en-puisaye Autres Lieu Dammarie-en-Puisaye Adresse 3 Rue de la Mairie, Dammarie-en-puisaye Ville Dammarie-en-puisaye lieuville Dammarie-en-Puisaye Dammarie-en-puisaye

Balade à poney au centre équestre Attrape-rêve Dammarie-en-Puisaye 2022-02-14 was last modified: by Balade à poney au centre équestre Attrape-rêve Dammarie-en-Puisaye Dammarie-en-Puisaye 14 février 2022 Dammarie en Puisaye Dammarie-en-puisaye Dammarie-en-puisaye

Dammarie-en-puisaye