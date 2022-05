Balade “A Pied dans le Marais” Saint-Cirq-Madelon Saint-Cirq-Madelon Catégories d’évènement: Lot

Saint-Cirq-Madelon

Balade “A Pied dans le Marais” Saint-Cirq-Madelon, 26 juillet 2022, Saint-Cirq-Madelon. Balade “A Pied dans le Marais” Saint-Cirq-Madelon

2022-07-26 08:45:00 08:45:00 – 2022-07-26

Saint-Cirq-Madelon Lot Saint-Cirq-Madelon 8h45 | Limité à 25 personnes | RDV transmis lors de l’inscription

Le marais constitue un milieu naturel atypique dans le département du Lot, qui s’identifie par ses paysages de causses. Balade au cœur de cette zone humide pour découvrir ses richesses naturelles : oiseaux, papillons, libellules et flore remarquable. L’animateur vous sensibilisera également à l’intérêt de préserver ces habitats naturels particuliers.

Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) sont des réservoirs écologiques remarquables mais fragiles qui bénéficient d’un programme de gestion et de mise en valeur mené par le Département du Lot, en partenariat avec les collectivités locales et différents acteurs.

Des animations sont régulièrement organisées… 8h45 | Limité à 25 personnes | RDV transmis lors de l’inscription

Le marais constitue un milieu naturel atypique dans le département du Lot, qui s’identifie par ses paysages de causses. Balade au cœur de cette zone humide pour découvrir ses richesses naturelles : oiseaux, papillons, libellules et flore remarquable. L’animateur vous sensibilisera également à l’intérêt de préserver ces habitats naturels particuliers.

Damien Villate, gestionnaire ENS Département du Lot ©Nelly Blaya/departement du lot

Saint-Cirq-Madelon

dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Cirq-Madelon Autres Lieu Saint-Cirq-Madelon Adresse Ville Saint-Cirq-Madelon lieuville Saint-Cirq-Madelon Departement Lot

Saint-Cirq-Madelon Saint-Cirq-Madelon Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cirq-madelon/

Balade “A Pied dans le Marais” Saint-Cirq-Madelon 2022-07-26 was last modified: by Balade “A Pied dans le Marais” Saint-Cirq-Madelon Saint-Cirq-Madelon 26 juillet 2022 Lot Saint-Cirq-Madelon

Saint-Cirq-Madelon Lot