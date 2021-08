Balade à pied au coeur de la Biodiversité au château Boutinet Villegouge, 14 octobre 2021, Villegouge.

Balade à pied au coeur de la Biodiversité au château Boutinet 2021-10-14 10:00:00 – 2021-10-14 12:30:00

Villegouge Gironde Villegouge

EUR 15 Je vous propose une randonnée à travers notre vignoble et les coteaux du Fronsadais, à la découverte de la biodiversité, du terroir, des AOC et de l’histoire.

C’est une activité Nature et Découverte qui s’achève sur une dégustation de nos vins .

+33 6 85 79 56 96

Anthony Roja

