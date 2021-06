Pair-et-Grandrupt Pair-et-Grandrupt Pair-et-Grandrupt, Vosges BALADE A PAIR ET GRANDRUPT LE GRAND RETOUR Pair-et-Grandrupt Pair-et-Grandrupt Catégories d’évènement: Pair-et-Grandrupt

Vosges

BALADE A PAIR ET GRANDRUPT LE GRAND RETOUR Pair-et-Grandrupt, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Pair-et-Grandrupt. BALADE A PAIR ET GRANDRUPT LE GRAND RETOUR 2021-07-04 – 2021-07-04

Pair-et-Grandrupt Vosges Pair-et-Grandrupt 3 parcours 5,9 et 12 km

Départ en petit groupe de préférence

A midi barbecue mis à disposition gratuitement pour vos grillades , tables et chapiteaux en cas de pluie. Boissons fraîches disponibles sur place. +33 6 08 21 59 09 Loisirs Animation Pair et Grandrupt dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Pair-et-Grandrupt, Vosges Étiquettes évènement : Autres Lieu Pair-et-Grandrupt Adresse Ville Pair-et-Grandrupt lieuville 48.29222#7.01777