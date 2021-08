Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés Allier, Saint-Germain-des-Fossés Balade à New-York Saint-Germain-des-Fossés Saint-Germain-des-Fossés Catégories d’évènement: Allier

Saint-Germain-des-Fossés

Balade à New-York Saint-Germain-des-Fossés, 27 août 2021, Saint-Germain-des-Fossés. Balade à New-York 2021-08-27 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-27 23:00:00 23:00:00

Saint-Germain-des-Fossés Allier Saint-Germain-des-Fossés EUR 10 10 New York avec l’association des Amis du Passé, ça vous dit ? Le Prieuré de

Saint-Germain-des-Fossés se transformera en véritable scène de Broadway

pour une balade musicale des plus dépaysantes. brigitte.herve2@orange.fr +33 6 32 12 91 64 dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Saint-Germain-des-Fossés Autres Lieu Saint-Germain-des-Fossés Adresse Ville Saint-Germain-des-Fossés lieuville 46.19717#3.43474