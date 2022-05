Balade à moto à Coulonges Thouarsais Coulonges-Thouarsais Coulonges-Thouarsais Catégories d’évènement: Coulonges-Thouarsais

Deux-Sèvres

Balade à moto à Coulonges Thouarsais Coulonges-Thouarsais, 15 mai 2022, Coulonges-Thouarsais. Balade à moto à Coulonges Thouarsais Lieu-dit le moulin Davier Départ du Moulin Davier Coulonges-Thouarsais

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 Lieu-dit le moulin Davier Départ du Moulin Davier

Coulonges-Thouarsais Deux-Sèvres Coulonges-Thouarsais EUR 5 Enfourchez votre moto ! Cheveux au vent, découvrez ou redécouvrez le Thouarsais avec le parcours de 100kms qui vous est proposé. Les bénéfices récoltés seront reversés au populations défavorisées du Burkina Faso dans l’objectif de leur apporter du matériel médical et des médicaments

Petit déjeuner offert avant le départ. Enfourchez votre moto ! Cheveux au vent, découvrez ou redécouvrez le Thouarsais avec le parcours de 100kms qui vous est proposé. Petit déjeuner offert avant le départ. +33 7 71 03 13 83 Enfourchez votre moto ! Cheveux au vent, découvrez ou redécouvrez le Thouarsais avec le parcours de 100kms qui vous est proposé. Les bénéfices récoltés seront reversés au populations défavorisées du Burkina Faso dans l’objectif de leur apporter du matériel médical et des médicaments

Petit déjeuner offert avant le départ. Association Humani

Lieu-dit le moulin Davier Départ du Moulin Davier Coulonges-Thouarsais

dernière mise à jour : 2022-05-04 par Maison du Thouarsais SIRTAQUI Nouvelle-AquitaineSIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine

Détails Catégories d’évènement: Coulonges-Thouarsais, Deux-Sèvres Autres Lieu Coulonges-Thouarsais Adresse Lieu-dit le moulin Davier Départ du Moulin Davier Ville Coulonges-Thouarsais lieuville Lieu-dit le moulin Davier Départ du Moulin Davier Coulonges-Thouarsais Departement Deux-Sèvres

Balade à moto à Coulonges Thouarsais Coulonges-Thouarsais 2022-05-15 was last modified: by Balade à moto à Coulonges Thouarsais Coulonges-Thouarsais Coulonges-Thouarsais 15 mai 2022 Coulonges-Thouarsais Deux-Sèvres

Coulonges-Thouarsais Deux-Sèvres