Martigues Bouches-du-Rhône 5 5 Longueur : 9,5km. Départ de la balade : 9h45.

– Départ de la place des Aires en longeant les rives de l’Étang de Berre.

– Première arrêt sur le site de l’agglomération gallo-romaine de Tholon.

– Ensuite, montée jusqu’au parc de Figuerolles, promenade d’1h avant de trouver un point de vue pique nique sur l’Étang.

– Secondes partie avec un retour par la cité des 3 tours, ‘Les Estandadous’, emblématique des années 70′, pour terminer dans le quartier ancien de Ferrières aux origines de la ville. Balade commentée sur les rives de l’Étang de Berre, en passant par le site antique de Tholon et le Tétrodon sur la commune de Martigues.

Prévoir un pique-nique et de bonnes chaussures.

Inscription sur helloasso.com

