Haut-Rhin EUR Vivez le brame du cerf au Domaine du Hirtz ! Découvrez ce chant impressionnant résonnant dans les forêts alsaciennes, rituel de la saison des amours des cervidés. Afin de mettre toutes les chances de votre côté pour entendre les cerfs bramer, les balades sont organisées à la tombée de la nuit. Vous serez accompagnés par le guide en montagne diplômé d’État Philippe Beaud. Vivez le brame du cerf au Domaine du HIRTZ ! Découvrez ce chant impressionnant résonnant dans les forêts alsaciennes, rituel de la saison des amours des cervidés. Wattwiller

