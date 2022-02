Balade à la tombée de la nuit Aspach Aspach Catégories d’évènement: Aspach

Haut-Rhin

Balade à la tombée de la nuit Aspach, 12 mars 2022, Aspach. Balade à la tombée de la nuit Aspach

2022-03-12 17:00:00 – 2022-03-12 19:30:00

Aspach Haut-Rhin Aspach EUR Dans le cadre d’une journée spéciale de sensibilisation à la pollution lumineuse, la Maison de la Nature du Sundgau, en collaboration avec la Communauté de Communes Sundgau, vous propose une balade à la découverte des animaux de la nuit. Venez suivre un animateur au cours de cette balade pour découvrir les chants des rapaces nocturnes, rechercher des silhouettes de mammifères, attirer et observer les insectes. Inscription obligatoire avant le vendredi 11 mars.

Places disponibles : 40. Aspach

