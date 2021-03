Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët Clohars-Carnoët, Finistère Balade – A la rencontre du Petit Peuple Clohars-Carnoët Catégories d’évènement: Clohars-Carnoët

Finistère

Balade – A la rencontre du Petit Peuple, 26 mars 2021-26 mars 2021, Clohars-Carnoët. Balade – A la rencontre du Petit Peuple 2021-03-26 14:00:00 – 2021-03-26 15:30:00 Lieu-dit Saint-Maurice Entrée de l’abbaye Saint Maurice

Clohars-Carnoët Finistère Clohars-Carnoët La découverte de la Bretagne est une étape mystérieuse.

Elle a sa propre identité et son passé a empreint notre présent d’un monde insoupçonné.

Regarder autour de soi est nécessaire mais voir la réalité en regardant autrement, rentrer en contact avec ce qui était, nous, il y a bien longtemps n’est pas ordinaire.

Alors, promenons-nous dans les bois et redevenons, extra ordinaires…

Ceci n’est pas un conte mais une réalité qui deviendra, votre réalité.

Ne pas oublier une petite offrande, les fées sont gourmandes ! Réservation obligatoire – Les lundis, mercredis et vendredi – Autres jours sur demande – RDV 14h devant l’entrée de l’Abbaye Saint-Maurice

