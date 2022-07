Balade à la rencontre des pollinisateurs du jardin, 9 juillet 2022, .

2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-09 12:00:00

EUR 0 0 Pour les découvrir par l’observation ; pour les plus discrets ou les absents du jour (en fonction de la météo, les observations seront plus ou moins riches), Gaël et Charlotte de l’association Bio Divers Cité viendront agrémenter la balade avec des anecdotes sur la vie de ces insectes et des conseils pour favoriser et préserver leur présence dans vos jardins.

