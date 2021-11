La Vraie-Croix Lieu manifestion / contact La Vraie-Croix, Morbihan Balade à la rencontre des arbres et plantes sauvages aux vertus nourricières et guérisseuses Lieu manifestion / contact La Vraie-Croix Catégories d’évènement: La Vraie-Croix

**L’association Des graines et des brouettes vous propose** : Des balades « à la rencontre des arbres et plantes sauvages aux vertus nourricières et guérisseuses » sur des chemins ou dans des jardins. Cette proposition est une invitation à prendre du plaisir à se ressourcer en pleine nature, se relier au vivant en conscience, observer les plantes en aiguisant sa sensibilité et son regard, découvrir leurs « petits et grands noms », leurs familles, décrypter leur langage et selon les élans, jouer, partager avec les trésors du végétal… **Un vendredi et un samedi (au choix) par mois de 15h à 17h** **Lieu** : communiqué à l’inscription (sur secteur La Vraie-Croix / Questembert / Pluherlin/ Elven/ Sulniac…) **Intervenante** : Frédérique Pédron-Deroche, animatrice nature formée en herboristerie

14€ les 2H / 50€ la carte de 4 balades

