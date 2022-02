Balade à la pagaie dans l’estuaire de l’Orne Merville-Franceville-Plage, 2 avril 2022, Merville-Franceville-Plage.

Balade à la pagaie dans l’estuaire de l’Orne Route de la baie Club de Voile et Pagaie de Franceville Merville-Franceville-Plage

2022-04-02 10:00:00 – 2022-04-02 12:30:00 Route de la baie Club de Voile et Pagaie de Franceville

Merville-Franceville-Plage Calvados

L’estuaire à la carte !

Embarquez sur notre pirogue hawaïenne, canoës kayaks une ou deux places, pour une découverte ludique de l’estuaire de l’Orne, espace naturel protégé plein de charme et de couleurs !

Ce site façonné par la mer et le fleuve est très prisé des oiseaux et des phoques mais aussi des randonneurs et amateurs de nature. Un vrai bol d’air et de plaisir au gré des courants sur l’embarcation de votre choix et en fonction des conditions de marées. Les moniteurs sauront vous faire profiter d’un instant particulier où cette nature vous sera contée.

Savoir nager : attestation officielle ou sur l’honneur demandée.

A prévoir en fonction des conditions météorologiques : crème solaire,lunettes de soleil avec cordon, vêtements adaptés (maillot de bain, coupe-vent…), chaussures de sports usagées, vêtements de rechange. Douches sur place.

En cas de mauvais temps, l’équipe d’encadrement jugera de l’annulation et avertira tous les participants.

(5km/2h30) – Niveau 1

