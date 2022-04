Balade à la pagaie dans l’estuaire de l’Orne Club de Voile et Pagaie de Franceville

du samedi 2 avril au samedi 29 octobre à Club de Voile et Pagaie de Franceville

Ce site, façonné par la mer et le fleuve, est très prisé des oiseaux, mais aussi des artistes peintres et des amateurs de nature. Un vrai bol d’air et de plaisir au gré des courants sur l’embarcation de votre choix. Les moniteurs sauront vous faire profiter de cet instant particulier. Lors de votre halte, votre moniteur vous proposera de changer de support pour que vous puissiez goûter à un autre plaisir… Une belle balade nautique dans la Baie de Sallenelles, à tester ! Tout public à partir de 6 ans Savoir nager : attestation officielle ou sur l’honneur demandée. A prévoir en fonction des conditions météorologiques : crème solaire,lunettes de soleil avec cordon, vêtements adaptés (maillot de bain, coupe-vent…), chaussures de sports usagées, vêtements de rechange. Douches sur place.

Tarif enfant 12,00€ -12 ans

En canoë-kayak ou pirogue Polynésienne, venez découvrir l’estuaire de l’Orne encadrés par un moniteur. A proximité des bancs sableux et vaseux propices aux passages de nombreux oiseaux, vous aurez… Club de Voile et Pagaie de Franceville Route de la baie,14810,MERVILLE-FRANCEVILLE-PLAGE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

