du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison de l’apiculture Entrée libre. Pass sanitaire obligatoire sauf moins de 18 ans.

La Maison de l’Apiculture vous ouvre ses portes pour un weekend! Visite du rucher, dégustation de miels locaux et vente des produits de la ruche, extraction de miels, rencontre avec les apiculteurs… Maison de l’apiculture 1, bis Rue Fontaine des Baronnies, Nantes, 44000 Nantes Loire-Atlantique

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

