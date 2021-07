Saint-Jean-de-Losne Saint-Jean-de-Losne Côte-d'Or, Saint-Jean-de-Losne Balade à la journée Saint-Jean-de-Losne Saint-Jean-de-Losne Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Saint-Jean-de-Losne Côte-d’Or Saint-Jean-de-Losne EUR Sortie de 40 km au départ de Saint-Jean-de-Losne avec différentes pauses direction Seurre. Le repas du midi sera pris au Cascarot à Lechâtelet (20€ à votre charge) contact@saone-tourisme.fr +33 3 80 37 15 70 Sortie de 40 km au départ de Saint-Jean-de-Losne avec différentes pauses direction Seurre. Le repas du midi sera pris au Cascarot à Lechâtelet (20€ à votre charge) dernière mise à jour : 2021-07-07 par

Lieu Saint-Jean-de-Losne Adresse Quai Lafayette Esplanade des Itinérances