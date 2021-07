Gilhoc-sur-Ormèze Gilhoc-sur-Ormèze Ardèche, Gilhoc-sur-Ormèze Balade à la fraîche – « Initiation à la boussole et au GPS » Gilhoc-sur-Ormèze Gilhoc-sur-Ormèze Catégories d’évènement: Ardèche

Gilhoc-sur-Ormèze

Balade à la fraîche – « Initiation à la boussole et au GPS » Gilhoc-sur-Ormèze, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Gilhoc-sur-Ormèze. Balade à la fraîche – « Initiation à la boussole et au GPS » 2021-07-08 17:30:00 17:30:00 – 2021-07-08 19:30:00 19:30:00

Gilhoc-sur-Ormèze Ardêche Gilhoc-sur-Ormèze EUR 2 2 Initiez-vous à la prise d’azimut avec une boussole et à l’utilisation de Google maps.

Suivez les indications d’une boussole ou d’un GPS pour découvrir une petite énigme.



Prévoir baskets, chapeau, bouteille d’eau.

Adaptée à tous les curieux ! dernière mise à jour : 2021-06-08 par

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, Gilhoc-sur-Ormèze Étiquettes évènement : Autres Lieu Gilhoc-sur-Ormèze Adresse Ville Gilhoc-sur-Ormèze lieuville 44.98741#4.68797