Balade à la fraîche – « Histoires de plantes » 2021-07-15 18:00:00 18:00:00 – 2021-07-15 20:00:00 20:00:00

Saint-Barthélemy-Grozon Ardêche Saint-Barthélemy-Grozon Promenade commentée semi-nocturne au Pays de Lamastre

Prévoir les baskets, le chapeau et la bouteille d’eau.

Adaptée à tous les curieux !



RDV 17h45 sur le parking de l’Eglise pour un départ à 18h

Km : 4

Dénivelé positif : 60 mètres

Durée : 2h. accueil@paysdelamastre.fr +33 4 75 06 48 99 https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr dernière mise à jour : 2021-06-12 par

Catégories d'évènement: Ardèche, Saint-Barthélemy-Grozon