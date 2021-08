Nozières Nozières Ardèche, NOZIERES Balade à la fraîche – “Croix de Junique” Nozières Nozières Catégories d’évènement: Ardèche

NOZIERES

Balade à la fraîche – “Croix de Junique” Nozières, 10 août 2021, Nozières. Balade à la fraîche – “Croix de Junique” 2021-08-10 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-10 20:30:00 20:30:00

Nozières Ardêche Nozières EUR 2 2 Promenade commentée semi-nocturne au Pays de Lamastre. Elle s’adresse aux personnes n’ayant pas peur du dénivelé positif !

Prévoir les baskets, le chapeau et la bouteille d’eau.



Adaptée à tous les curieux ! accueil@paysdelamastre.fr +33 4 75 06 48 99 https://www.pays-lamastre-tourisme.com/fr dernière mise à jour : 2021-08-02 par Office de Tourisme du Pays de Lamastre

Détails Catégories d’évènement: Ardèche, NOZIERES Autres Lieu Nozières Adresse Ville Nozières lieuville 45.02815#4.54204