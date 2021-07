Saint-Félix-de-Foncaude Saint-Félix-de-Foncaude Gironde, Saint-Félix-de-Foncaude Balade à la fraîche à Saint Félix de Foncaude Saint-Félix-de-Foncaude Saint-Félix-de-Foncaude Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Félix-de-Foncaude

Balade à la fraîche à Saint Félix de Foncaude Saint-Félix-de-Foncaude, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Saint-Félix-de-Foncaude. Balade à la fraîche à Saint Félix de Foncaude 2021-07-07 – 2021-07-07

Saint-Félix-de-Foncaude Gironde Saint-Félix-de-Foncaude Ces balades sont ouvertes à tous, elles sont guidées. Cette année, au départ chacun devra inscrire son nom et son adresse sur une feuille. 8/10 km et départ dès 19h. Chacun amène son pique-nique qui sera croqué en chemin. Prévoir une lampe de poche. Ces balades sont ouvertes à tous, elles sont guidées. Cette année, au départ chacun devra inscrire son nom et son adresse sur une feuille. 8/10 km et départ dès 19h. Chacun amène son pique-nique qui sera croqué en chemin. Prévoir une lampe de poche. +33 6 33 54 12 47 Ces balades sont ouvertes à tous, elles sont guidées. Cette année, au départ chacun devra inscrire son nom et son adresse sur une feuille. 8/10 km et départ dès 19h. Chacun amène son pique-nique qui sera croqué en chemin. Prévoir une lampe de poche. OTEM dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Félix-de-Foncaude Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Félix-de-Foncaude Adresse Ville Saint-Félix-de-Foncaude lieuville 44.65333#-0.09627