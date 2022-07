Balade à la fraiche à Noaillac Noaillac, 20 juillet 2022, Noaillac.

Balade à la fraiche à Noaillac

Eglise de Noaillac Noaillac Gironde

2022-07-20 19:00:00 – 2022-07-20 22:00:00

Noaillac

Gironde

Noaillac

EUR 0 0 Tous les mercredis de l’été 2022, nous proposons des randonnées de 8-10 km ouverte à tous les publics : randonneurs confirmés ou occasionnels, jeunes et moins jeunes, licenciés ou non à la FFRandonnée…

Elles sont conduites par des animateurs bénévoles et expérimentés qui vous feront partager leur passion et leur connaissance du territoire.

Le départ est à 19h00 précises. Nous partirons de Noaillac pour une jolie déambulation de presque 9 km entre Noaillac et Meilhan-sur-Garonne au cours de laquelle nous flirterons avec la rivière Lisos sous des frondaisons luxuriantes.

Quelques conditions sont requises pour randonner:

– être bien chaussé, chaussures fermées requises ;

– avoir de quoi se désaltérer et se mouiller le corps

– prévoir son pique-nique

– se munir d’une lampe de poche

Tous les mercredis de l’été 2022, nous proposons des randonnées de 8-10 km ouverte à tous les publics : randonneurs confirmés ou occasionnels, jeunes et moins jeunes, licenciés ou non à la FFRandonnée…

Elles sont conduites par des animateurs bénévoles et expérimentés qui vous feront partager leur passion et leur connaissance du territoire.

Le départ est à 19h00 précises. Nous partirons de Noaillac pour une jolie déambulation de presque 9 km entre Noaillac et Meilhan-sur-Garonne au cours de laquelle nous flirterons avec la rivière Lisos sous des frondaisons luxuriantes.

Quelques conditions sont requises pour randonner:

– être bien chaussé, chaussures fermées requises ;

– avoir de quoi se désaltérer et se mouiller le corps

– prévoir son pique-nique

– se munir d’une lampe de poche

+33 6 40 73 65 21

Tous les mercredis de l’été 2022, nous proposons des randonnées de 8-10 km ouverte à tous les publics : randonneurs confirmés ou occasionnels, jeunes et moins jeunes, licenciés ou non à la FFRandonnée…

Elles sont conduites par des animateurs bénévoles et expérimentés qui vous feront partager leur passion et leur connaissance du territoire.

Le départ est à 19h00 précises. Nous partirons de Noaillac pour une jolie déambulation de presque 9 km entre Noaillac et Meilhan-sur-Garonne au cours de laquelle nous flirterons avec la rivière Lisos sous des frondaisons luxuriantes.

Quelques conditions sont requises pour randonner:

– être bien chaussé, chaussures fermées requises ;

– avoir de quoi se désaltérer et se mouiller le corps

– prévoir son pique-nique

– se munir d’une lampe de poche

Office de tourisme La Réole

Noaillac

dernière mise à jour : 2022-06-30 par