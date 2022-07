Balade à la fraîche à Landerrouet Landerrouet-sur-Ségur Landerrouet-sur-Ségur Catégories d’évènement: Gironde

Gironde Landerrouet-sur-Ségur EUR 0 0 Pour ce 2è épisode de notre série « balades à la fraîche », nous serons à Landerrouet pour un départ à 19h. Gratuites et ouvertes à tous, ces balades de 8/10 km sont guidées.

