Balade à la découverte du Qi Gong

Balade à la découverte du Qi Gong, 14 mai 2022, . Balade à la découverte du Qi Gong

2022-05-14 – 2022-05-14 La Médiathèque du Val d’Argent vous invite à participer à une balade autour du Qi Gong le Samedi 14 Mai à 14h. Avec Florence Magnier / Dans le cadre du mois « Esprit Sportif » / Par le Pôle culturel, service de la Médiathèque Venez vous ressourcer au cours d’une balade à la découverte du Qi Gong et de ses principes. Lectures et exercices pratiques alterneront pour vous initier en pleine nature à cette branche de la médecine traditionnelle chinoise qui vise à maîtriser la circulation de l’énergie vitale pour mieux prendre conscience de son corps. Lieu : Médiathèque du Val d’Argent – RDV sur le parvis de la Villa Burrus Infos pratiques : Tout public à partir de 10 ans Gratuit – Sur inscription 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com Durée : 2h30 environ +33 3 89 58 35 85 La Médiathèque du Val d’Argent vous invite à participer à une balade autour du Qi Gong le Samedi 14 Mai à 14h. Avec Florence Magnier / Dans le cadre du mois « Esprit Sportif » / Par le Pôle culturel, service de la Médiathèque Venez vous ressourcer au cours d’une balade à la découverte du Qi Gong et de ses principes. Lectures et exercices pratiques alterneront pour vous initier en pleine nature à cette branche de la médecine traditionnelle chinoise qui vise à maîtriser la circulation de l’énergie vitale pour mieux prendre conscience de son corps. Lieu : Médiathèque du Val d’Argent – RDV sur le parvis de la Villa Burrus Infos pratiques : Tout public à partir de 10 ans Gratuit – Sur inscription 03 89 58 35 85 ou mediatheque@valdargent.com Durée : 2h30 environ dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville