Balade à la découverte du patrimoine naturel du Cap Canaille Cassis Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Cassis

Balade à la découverte du patrimoine naturel du Cap Canaille Cassis, 23 avril 2022, Cassis. Balade à la découverte du patrimoine naturel du Cap Canaille Cassis

2022-04-23 09:30:00 – 2022-04-23 17:30:00

Cassis Bouches-du-Rhône Cassis Venez profiter d’une balade paisible le long des falaises Soubeyranes pour admirer des formations rocheuses remarquables, des Faucons pèlerins, des Grands Corbeaux, des Monticoles bleus…

Puis, pique-niquer avec une vue imprenable sur la mer. Balade au Cap Canaille à la découverte de son patrimoine naturel contact@cen-paca.org +33 4 42 20 03 83 http://www.cen-paca.org/

Puis, pique-niquer avec une vue imprenable sur la mer. Cassis

