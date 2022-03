Balade à la découverte du jardin botanique d’Issy-les-Moulineaux Jardin Botanique d’Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Caractérisé par sa gestion écologique, le jardin botanique favorise le développement de la biodiversité grâce à la combinaison de milieux naturels répartis entre un parc sauvage, un parc traditionnel et des jardins partagés. _Départ à 14h30, à l’entrée principale du Jardin Botanique, face au 115 boulevard Rodin._

Atelier gratuit sur inscription obligatoire (nombre de places limité)

A travers une balade vous aurez l’occasion de découvrir cet espace arboré de 7500 m2 labellisé Refuge LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), écrin de verdure au milieu de la ville. Jardin Botanique d’Issy-les-Moulineaux 115 boulevard Rodin issy-les-moulineaux Issy-les-Moulineaux Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine

