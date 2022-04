Balade à la découverte du fonctionnement des arbres

2022-04-24 – 2022-04-24 Après la saison hivernale, les arbres sortent de leurs léthargies et tout se remet en route : les bourgeons s'ouvrent, les sèves se remettent à circuler, les feuilles recommencent leur travail de transformation chimique. Suivez François Jaeckel à la découverte du fonctionnement des arbres, des influences du retour du printemps sur leurs fonctionnements et de leurs adaptations à l'hiver. Vous observerez les stomates, gouterez les jeunes feuilles fraîchement sorites, écouterez le flux de sèves couler derrière l'écorce. Inscription obligatoire avent le vendredi 22 avril.

