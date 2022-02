Balade à la découverte des plantes sauvages et leurs utilisations Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Julien-Beychevelle

Balade à la découverte des plantes sauvages et leurs utilisations Saint-Julien-Beychevelle, 12 mars 2022, Saint-Julien-Beychevelle. Balade à la découverte des plantes sauvages et leurs utilisations Saint-Julien-Beychevelle

2022-03-12 09:30:00 – 2022-03-12 12:30:00

Saint-Julien-Beychevelle Gironde EUR 15 Découvrez les plantes sauvages et leurs utilisations au quotidien (plantes culinaires, médicinales, cosmétiques…). Initiez-vous aux bases de la cueillettes sauvages sans danger.

RDV sur le parking du port de Beychevelle 10 minutes avant le départ

A prévoir : Chaussures et vêtement adapté à la marche et à la météo. Marche d’environ 4km. Découvrez les plantes sauvages et leurs utilisations au quotidien (plantes culinaires, médicinales, cosmétiques…). Initiez-vous aux bases de la cueillettes sauvages sans danger.

RDV sur le parking du port de Beychevelle 10 minutes avant le départ

A prévoir : Chaussures et vêtement adapté à la marche et à la météo. Marche d’environ 4km. Découvrez les plantes sauvages et leurs utilisations au quotidien (plantes culinaires, médicinales, cosmétiques…). Initiez-vous aux bases de la cueillettes sauvages sans danger.

RDV sur le parking du port de Beychevelle 10 minutes avant le départ

A prévoir : Chaussures et vêtement adapté à la marche et à la météo. Marche d’environ 4km. Saint-Julien-Beychevelle

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saint-Julien-Beychevelle Autres Lieu Saint-Julien-Beychevelle Adresse Ville Saint-Julien-Beychevelle lieuville Saint-Julien-Beychevelle Departement Gironde

Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-julien-beychevelle/

Balade à la découverte des plantes sauvages et leurs utilisations Saint-Julien-Beychevelle 2022-03-12 was last modified: by Balade à la découverte des plantes sauvages et leurs utilisations Saint-Julien-Beychevelle Saint-Julien-Beychevelle 12 mars 2022 Gironde Saint-Julien-Beychevelle

Saint-Julien-Beychevelle Gironde