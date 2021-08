Villeneuve-d'Ascq Ferme du Héron Nord, Villeneuve-d'Ascq Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles Ferme du Héron Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 11 septembre 2021 à 10h00, le service développement durable vous propose de découvrir les plantes sauvages comestibles autour de nous. Rendez-vous à la Ferme du Héron. Gratuit sur inscription.** ### Inscriptions Les inscriptions se font à compter du 4 septembre [via le formulaire en ligne](https://www.villeneuvedascq.fr/formulaire/inscription-a-la-balade-plantes-). ### Renseignements * 03 20 43 19 50 * [ddvascq@villeneuvedascq.fr](mailto:ddvascq@villeneuvedascq.fr) * [https://www.facebook.com/ddvascq](https://www.facebook.com/ddvascq)

