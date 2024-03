Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Route du radôme Pleumeur-Bodou, mercredi 27 mars 2024.

Venez apprendre à reconnaître et à cueillir les principales plantes sauvages comestibles et médicinales du printemps. Timothée, l’animateur, partagera avec vous ses conseils avisés pour apprendre à les cuisiner et à en faire des plats savoureux ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-27 14:00:00

fin : 2024-03-27 16:30:00

Route du radôme Maison associative de l’écocentre

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne timlipouz@ecomail.bio

