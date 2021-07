Bordeaux Bordeaux Bordeaux, Gironde Balade à la découverte des plantes sauvages comestibles et médicinales Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Bordeaux, le samedi 21 août à 10:00

Durant cette promenade, Mathias te montrera comment reconnaître certaines plantes sauvages communes et t’expliquera comment les utiliser en cuisine et/ou comme plante médicinale. Tu rentreras chez toi en sachant reconnaître les plantes présentées à coup sûr. Attention, il n’y a que 8 places. Plus d’infos et réservation : [[https://heureuxquicommemaurice.fr/produit/balade-plantes-sauvages-bordeaux/](https://heureuxquicommemaurice.fr/produit/balade-plantes-sauvages-bordeaux/)](https://heureuxquicommemaurice.fr/produit/balade-plantes-sauvages-bordeaux/)

25 euros / réservation obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T10:00:00 2021-08-21T12:00:00

