Balade à la découverte des plantes comestibles et visite d’une ferme urbaine Paysan urbain Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Balade à la découverte des plantes comestibles et visite d’une ferme urbaine Paysan urbain, 26 novembre 2022, Paris. Le samedi 26 novembre 2022

de 14h00 à 15h30

. gratuit https://mairie11.paris.fr/pages/revisons-ensemble-le-plan-climat-energie-de-paris-22311 La mairie du 11e arrondissement vous convie à sa balade dans le 20e arrondissement pour découvrir les plantes comestibles séjournant à Paris ! Ne ratez pas la visite d’une ferme urbaine en plein cœur de la Ville Vivez une expérience inoubliable en participant à une balade « à la découverte des plantes comestibles ; visite d’une ferme urbaine au cœur de Paris » avec l’association Paysan Urbain. A quelques minutes du Père Lachaise, l’association cultive légumes et plantes comestibles à destination des habitant.e.s du quartier comme de grands chefs qui viennent régulièrement s’approvisionner sur cette parcelle. La visite sera suivie d’une dégustation, à l’aveugle, de plantes comestibles ! Inscrivez-vous sur le site de la mairie du 11e ! Paysan urbain 14 rue Stendhal 75020 Paris Contact : https://mairie11.paris.fr/pages/revisons-ensemble-le-plan-climat-energie-de-paris-22311 https://mairie11.paris.fr/pages/revisons-ensemble-le-plan-climat-energie-de-paris-22311

