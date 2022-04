Balade à la découverte des oiseaux Mauléon, 29 avril 2022, Mauléon.

Balade à la découverte des oiseaux Place de l’Église Place de l’ église Mauléon

2022-04-29 – 2022-04-29 Place de l’Église Place de l’ église

Mauléon Deux-Sèvres

EUR La 1ère action du programme, démarrée début 2021, consiste à synthétiser les données existantes sur la biodiversité communale. Les associations Deux-Sèvres Nature Environnement et le Groupe Ornithologique des Deux-Sèvres ont commencé à recenser les informations sur les oiseaux, amphibiens et reptiles, mammifères, odonates (famille des libellules), rhopalocères (papillons de jour) et orthoptères (criquets et sauterelles). Le public est invité à participer au travail réalisé par les naturalistes et formé à quelques techniques d’identification.

Accompagné d’un ornithologue, vous partirez dans un chemin de randonnée à La Chapelle-Largeau à la découverte des oiseaux de haies, de coteaux et de zones humides qui peuplent le bocage au printemps.

+33 5 49 81 17 15

