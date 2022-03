Balade à la découverte des fleurs sauvages du centre-ville Istres Istres Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Istres

Balade à la découverte des fleurs sauvages du centre-ville Istres, 4 mai 2022, Istres. Balade à la découverte des fleurs sauvages du centre-ville Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres

2022-05-04 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-04 Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès

Istres Bouches-du-Rhône Istres Ces fleurs « voyageuses » sont le fruit du hasard, elles poussent dans nos rues dans le creux d’un mur, au pied d’une maison, mais ne sont pas des mauvaises herbes. Transportées par le vent et les insectes, elles méritent d’être connues.

Sur le circuit de l’itinéraire paysager « Les Jardins de l’Etang », accompagnés par Monique Bros, venez faire leur inventaire. Les enfants pourront écrire leur nom à l’aide d’une craie pour que les passants puissent à leur tour les découvrir. Une balade naturelle à faire en famille !



Balade tout public au départ de l’Office de Tourisme. Partez à la découverte des arbres et fleurs qui jalonnent le centre-ville istréen. Lors de cette promenade, apprenez à observer avec les Jardiniers du Grand Sud. tourisme@istres.fr +33 4 42 81 76 00 Ces fleurs « voyageuses » sont le fruit du hasard, elles poussent dans nos rues dans le creux d’un mur, au pied d’une maison, mais ne sont pas des mauvaises herbes. Transportées par le vent et les insectes, elles méritent d’être connues.

Sur le circuit de l’itinéraire paysager « Les Jardins de l’Etang », accompagnés par Monique Bros, venez faire leur inventaire. Les enfants pourront écrire leur nom à l’aide d’une craie pour que les passants puissent à leur tour les découvrir. Une balade naturelle à faire en famille !



Balade tout public au départ de l’Office de Tourisme. Office de Tourisme d’Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres

dernière mise à jour : 2022-03-14 par Office de Tourisme d’Istres Provence Tourisme / Office de Tourisme d’IstresProvence Tourisme / Office de Tourisme d’Istres

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Istres Autres Lieu Istres Adresse Office de Tourisme d'Istres 30 Allée Jean Jaurès Ville Istres lieuville Office de Tourisme d'Istres 30 Allée Jean Jaurès Istres Departement Bouches-du-Rhône

Istres Istres Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/istres/

Balade à la découverte des fleurs sauvages du centre-ville Istres 2022-05-04 was last modified: by Balade à la découverte des fleurs sauvages du centre-ville Istres Istres 4 mai 2022 Bouches-du-Rhône Istres

Istres Bouches-du-Rhône