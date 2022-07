Balade à la découverte des chauve-souris Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Gironde

Sur réservation. +33 5 56 59 52 76 Partez pour une balade à la découverte des chauve-souris. A l’aide d’une tablette, vous capterez les ultra-sons des chauve-souris présentes sur le domaine.

Durée de la balade, environ 1h30 dès la tombée de la nuit.

Cette animation vous est proposée dans le cadre d’un partenariat avec la LPO.

Le soirée débute dès 19h avec une visite et dégustation du domaine.

Possibilité de vous restaurer sur place avec la présence d’un food truck.

Prévoir des chaussures fermées adaptées à la marche, un vêtement chaud et une lampe torche.

